Во Франции фермеры вновь вышли на протесты и грозят городам голодом

Профсоюз французских фермеров CR47 угрожает блокировать поставки продуктов в стране в том случае, если власти Пятой республики будут продолжать бездействовать.

Профсоюз французских фермеров CR47 угрожает блокировать поставки продуктов в стране в том случае, если власти Пятой республики будут продолжать бездействовать.

Об этом сообщает Report со ссылкой на France Press.

"CR47 призывает всех фермеров выйти на манифестацию перед префектурами 19 ноября. Без сильных и немедленных решений властей, на следующий же день фермеры будут блокировать поставки продуктов", - заявили в профсоюзе.

В CR47 заявили, что они рассчитывают на массовую поддержку со стороны фермеров юго-западных регионов Франции.