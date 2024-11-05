Во Франции фермеры вновь вышли на протесты и грозят городам голодом

Профсоюз французских фермеров CR47 угрожает блокировать поставки продуктов в стране в том случае, если власти Пятой республики будут продолжать бездействовать.
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"CR47 призывает всех фермеров выйти на манифестацию перед префектурами 19 ноября. Без сильных и немедленных решений властей, на следующий же день фермеры будут блокировать поставки продуктов", - заявили в профсоюзе.
В CR47 заявили, что они рассчитывают на массовую поддержку со стороны фермеров юго-западных регионов Франции.