Во Франции эфир телеканала BFMTV прервали из-за угрозы взрыва

Вещание французского круглосуточного новостного телеканала BFMTV было нарушено из-за сообщения с угрозой взрыва здания, в котором расположена его студия.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien.

Согласно информации, ведущим пришлось покинуть студию после того, как в 15:19 по местному времени (18:19 по Баку) в здании телеканала была объявлена эвакуация персонала. Полицейские вместе с группой саперов прибыли к расположенному в XV округе зданию. Проверка была начата, когда некий интернет-пользователь заявил, что здание, в котором находится студия телеканала, взорвется в 15:15 по местному времени.

Сейчас в эфире BFMTV транслируются его старые документальные фильмы. Он также опубликовал заявление в X, где изменение в сетке вещания объясняется "угрозой безопасности".

"В нашем здании объявлена эвакуация из-за угрозы безопасности. Полиция прибыла на место для проверки. Трансляция наших передач приостановлена на всех каналах [медиагруппы] RMC BFM. Наши команды стараются восстановить вещание как можно скорее", - говорится в сообщении.