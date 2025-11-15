İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Fransada BFMTV-nin yayımı partlayış təhlükəsi səbəbindən dayandırılıb

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2025
    • 21:33
    Fransada BFMTV-nin yayımı partlayış təhlükəsi səbəbindən dayandırılıb

    Fransanın 24 saat fəaliyyət göstərən xəbər telekanalı BFMTV-nin yayımı, studiyasının yerləşdiyi binaya partlayış təhlükəsi barədə verilən məlumat səbəbindən pozulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Parisien" qəzeti yazıb.

    Məlumata əsasən, aparıcılar studiyanı tərk etməli olublar. Yerli vaxtla saat 15:19-da (Bakı vaxtı ilə 18:19) telekanal binasında əməkdaşların təxliyəsi elan edilib. Polis əməkdaşları Parisin XV dairəsində yerləşən binaya gəlib. Yoxlama bir internet istifadəçisinin telekanalın studiyasının yerləşdiyi binanın saat 15:15-də partlayacağını yazmasından sonra başlayıb.

    Hazırda BFMTV efirində köhnə sənədli filmlər yayımlanır. Telekanal "X" sosial şəbəkəsində açıqlama yayaraq yayım cədvəlindəki dəyişiklikləri təhdidlə izah edib:

    "Binamızda təhdid səbəbindən təxliyə elan olunub. Polis yoxlama aparmaq üçün əraziyə gəlib. Verilişlərimizin yayımı dayandırılıb. Komandalarımız yayımı mümkün qədər tez bərpa etməyə çalışır", – açıqlamada bildirilir.

    Fransa BFMTV
    Во Франции эфир телеканала BFMTV прервали из-за угрозы взрыва

    Son xəbərlər

    22:06
    Video

    Nizami rayonunda 17 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib

    Hadisə
    21:54
    Foto

    Aerobika gimnastikası üzrə Avropa birinciliyi davam edir, azərbaycanlı gimnastlar finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    21:46
    Foto
    Video

    Daşkənddə Mərkəzi Asiya Sammitindən əvvəl binalarda Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub

    Xarici siyasət
    21:38

    Umerov Rusiya və Ukrayna arasında əsir mübadiləsi üzrə danışıqların başladığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:33

    Fransada BFMTV-nin yayımı partlayış təhlükəsi səbəbindən dayandırılıb

    Digər ölkələr
    21:18

    Makron Konqo ilə "M23" arasında əldə olunan sazişi alqışlayıb

    Digər ölkələr
    20:59
    Foto

    ŞKTR Prezidenti Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    20:51

    ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllinə ümid etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    20:38

    ABŞ Kambocadakı vəziyyətlə əlaqədar Tailandla ticarət danışıqlarını dayandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti