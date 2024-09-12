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Во Франции двум женщинам вынесли приговор за клевету в адрес жены Макрона

Во Франции двум женщинам вынесли приговор за клевету в адрес жены Макрона Суд Парижа в четверг приговорил двух женщин - Наташу Рей и Дельфин Жегусс (в соцсетях известной как "медиум" Амандин Руа), к штрафам в размере 13,5 тыс. евро за клевету. Они утверждали, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит родилась мужч
Другие страны
12 сентября 2024 г. 17:14
Во Франции двум женщинам вынесли приговор за клевету в адрес жены Макрона

Суд Парижа в четверг приговорил двух женщин - Наташу Рей и Дельфин Жегусс (в соцсетях известной как "медиум" Амандин Руа), к штрафам в размере 13,5 тыс. евро за клевету. Они утверждали, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит родилась мужчиной.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление суда.

"Им также придется выплатить 8 тыс. евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди) и 5 тыс. евро ее брату Жану-Мишелю Тронье в качестве компенсации за моральный ущерб", - сообщил телеканал.

Ранее Рей распространила видео, в котором заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель.

В марте этого года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. Он отметил, что худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты".

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Версия на азербайджанском языке Makronun həyat yoldaşına böhtan atan iki qadına hökm oxunub

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