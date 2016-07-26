Захватившие заложников на севере Франции нейтрализованы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Двое захвативших заложников в церкви на севере Франции нейтрализованы. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявили в полиции.
По предварительным данным, один из заложников - священник церкви - убит, еще один заложник ранен.
На место происшествия выехал министр внутренних дел Франции Бернар Казнев.
***13:00
Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Два человека, вооруженные ножами, захватили заложников в церкви городка Сент-Этьен-дю-Рувре на севере Франции, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.
По предварительным данным, в заложниках могли оказаться от четырех до шести человек.
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