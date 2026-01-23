Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Во Франции депутаты отклонили шестой вотум недоверия правительству

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 15:17
    Во Франции депутаты отклонили шестой вотум недоверия правительству

    Депутаты во Франции отклонили второй за день вотум недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню.

    Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, это следует из результатов голосования.

    Резолюцию о выражении правительству недоверия внесли депутаты от правой партии "Национальное объединение", фракцию которой в парламенте представляет Марин Ле Пен.

    В поддержку вотума проголосовали 142 парламентария при необходимых 288.

    Это стало шестой неудачной попыткой отправить кабмин в отставку.

    Отметим, что Лекорню стал премьером в сентябре 2025 года. До него правительство возглавлял Франсуа Байру.

    Франция Себастьян Лекорню вотум недоверия
    Fransada hökumətin istefaya göndərilməsi ilə bağlı altıncı cəhd uğursuz olub

    Последние новости

    16:07

    Азербайджан в 2025 году увеличил экспорт нефти в Румынию в 1,5 раза

    Энергетика
    16:00

    Стоимость платины обновила исторический рекорд

    Финансы
    15:44

    Евросоюз направил Украине свыше 400 электрогенераторов

    Другие страны
    15:44

    В Баку при пожаре в жилом доме погибли два человека

    Происшествия
    15:24

    В Азербайджане в 2025 году более 4,3 тыс. семей приобрели жилье по ипотеке

    Финансы
    15:21

    Биржевые цены на какао-бобы в мире упали на 6,6%

    Финансы
    15:20
    Фото

    По инициативе Trendyol и PASHA Holding высажено более 12 тысяч деревьев

    Бизнес
    15:18

    В Азербайджана за год обнаружено около 5,2 тыс. единиц огнестрельного оружия

    Происшествия
    15:17

    Во Франции депутаты отклонили шестой вотум недоверия правительству

    Другие страны
    Лента новостей