Во Франции депутаты отклонили шестой вотум недоверия правительству
Другие страны
- 23 января, 2026
- 15:17
Депутаты во Франции отклонили второй за день вотум недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню.
Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, это следует из результатов голосования.
Резолюцию о выражении правительству недоверия внесли депутаты от правой партии "Национальное объединение", фракцию которой в парламенте представляет Марин Ле Пен.
В поддержку вотума проголосовали 142 парламентария при необходимых 288.
Это стало шестой неудачной попыткой отправить кабмин в отставку.
Отметим, что Лекорню стал премьером в сентябре 2025 года. До него правительство возглавлял Франсуа Байру.
