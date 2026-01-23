Во Франции депутаты отклонили шестой вотум недоверия правительству

Депутаты во Франции отклонили второй за день вотум недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, это следует из результатов голосования.

Резолюцию о выражении правительству недоверия внесли депутаты от правой партии "Национальное объединение", фракцию которой в парламенте представляет Марин Ле Пен.

В поддержку вотума проголосовали 142 парламентария при необходимых 288.

Это стало шестой неудачной попыткой отправить кабмин в отставку.

Отметим, что Лекорню стал премьером в сентябре 2025 года. До него правительство возглавлял Франсуа Байру.