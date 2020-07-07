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Во Франции число жертв COVID-19 приблизилось к 30 тысячам

Во Франции число жертв COVID-19 приблизилось к 30 тысячам Число умерших от коронавируса во Франции приближается к 30 тыс., в больницах остаются почти 7,6 тыс. человек.
Другие страны
7 июля 2020 г. 22:18
Во Франции число жертв COVID-19 приблизилось к 30 тысячам

Число умерших от коронавируса во Франции приближается к 30 тыс., в больницах остаются почти 7,6 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны во вторник.

"С начала эпидемии во Франции скончались 29 933 человека, из них 19 457 человек умерли в больницах, 10 476 человек - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике.

В больницах остаются 7 594 человека. За последние сутки были госпитализированы 127 пациентов с COVID-19. В реанимации находятся 538 больных, за последние 24 часа туда поступил 21 человек. При этом общее число пациентов в реанимации снизилось на 10 по сравнению с понедельником.

С момента начала эпидемии более 105 тысяч человек были госпитализированы, 18,4 тысячи из них находились в реанимации. Число выздоровевших превышает 77,6 тысячи, отмечается в коммюнике.

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Версия на азербайджанском языке Fransada koronavirusdan ölənlərin sayı 30 minə çatır

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