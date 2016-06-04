​Во Франции число погибших в результате наводнения возросло до трех

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате наводнений, охвативших несколько регионов Франции с начала июня, возросло до трех.

Как сообщает Report, об этом сообщает телеканал BFM TV.

Ранее сообщалось, что в результате наводнений погибли двое пожилых людей.

Как сообщили в префектуре департамента Луара, тело женщины в возрасте 60 лет было обнаружено во дворе ее дома. Об исчезновении женщины сообщили ее родственники, отмечает телеканал.

Из-за продолжительных дождей в некоторых районах Франции уровень воды в Сене в городской черте Парижа поднялся до рекордных показателей за последние 34 года. В пятницу уровень воды преодолел отметку в шесть метров и продолжает подниматься, однако скоро должен быть достигнут пик, после которого начнется снижение. По соображениям безопасности прекращено движение судов по Сене.

Также в центральной части города прекращено движение поездов по интегрированной в парижскую транспортную сеть линии пригородных поездов RER C.