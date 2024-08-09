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Во Франции более 12 тыс. бездомных устроили акцию протеста, правительство не обращает внимания на призывы

Во Франции более 12 тыс. бездомных устроили акцию протеста, правительство не обращает внимания на призывы Более двенадцати тысяч французских граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за подготовки к XXXIII летним Олимпийским играм в Париже, провели акцию протеста.
Другие страны
9 августа 2024 г. 17:28
Во Франции более 12 тыс. бездомных устроили акцию протеста, правительство не обращает внимания на призывы

Более двенадцати тысяч французских граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за подготовки к XXXIII летним Олимпийским играм в Париже, провели акцию протеста.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, протестующие установили палатки возле олимпийских колец в знак протеста против их выселения.

Они обратились к правительству Эмманюэля Макрона с требованием предоставить им жилье. Тем не менее, французские власти проигнорировали их призывы. Вместо этого полиция вмешалась и попыталась разогнать протестующих.

Участники акции не смогли оказать сопротивление и были вынуждены наблюдать, как полиция демонтирует их палатки.

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Версия на английском языке Haber Global: Over 12,000 homeless protest in France, government ignores calls
Версия на азербайджанском языке "Haber Global": Fransada 12 mindən çox evsiz aksiya keçirib, hökumət çağırışlara əhəmiyyət verməyib

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