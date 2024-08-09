Во Франции более 12 тыс. бездомных устроили акцию протеста, правительство не обращает внимания на призывы

Более двенадцати тысяч французских граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за подготовки к XXXIII летним Олимпийским играм в Париже, провели акцию протеста.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, протестующие установили палатки возле олимпийских колец в знак протеста против их выселения.
Они обратились к правительству Эмманюэля Макрона с требованием предоставить им жилье. Тем не менее, французские власти проигнорировали их призывы. Вместо этого полиция вмешалась и попыталась разогнать протестующих.
Участники акции не смогли оказать сопротивление и были вынуждены наблюдать, как полиция демонтирует их палатки.