Во Франции автомобиль въехал в толпу людей

В городе Эвре на севере Франции автомобиль въехал в толпу людей.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Один человек погиб, еще пятеро пострадали - двое из них находятся в критическом состоянии.

По данным СМИ, инцидент произошел в ночь на субботу.

Прокуратура Эвре предполагает, что водитель наехал на людей умышленно.

Аварии предшествовала ссора в баре с участием нескольких мужчин и одной женщины. В заведении в момент ДТП находилось около 100 человек, часть из них - на улице.

Задержаны три человека - двое мужчин и одна женщина. Местные власти уточнили, что любые "террористические, расистские или иные" мотивы исключены.