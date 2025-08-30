Во Франции автомобиль въехал в толпу людей
Другие страны
- 30 августа, 2025
- 16:44
В городе Эвре на севере Франции автомобиль въехал в толпу людей.
Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.
Один человек погиб, еще пятеро пострадали - двое из них находятся в критическом состоянии.
По данным СМИ, инцидент произошел в ночь на субботу.
Прокуратура Эвре предполагает, что водитель наехал на людей умышленно.
Аварии предшествовала ссора в баре с участием нескольких мужчин и одной женщины. В заведении в момент ДТП находилось около 100 человек, часть из них - на улице.
Задержаны три человека - двое мужчин и одна женщина. Местные власти уточнили, что любые "террористические, расистские или иные" мотивы исключены.
