    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 16:44
    Во Франции автомобиль въехал в толпу людей

    В городе Эвре на севере Франции автомобиль въехал в толпу людей.

    Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

    Один человек погиб, еще пятеро пострадали - двое из них находятся в критическом состоянии.

    По данным СМИ, инцидент произошел в ночь на субботу.

    Прокуратура Эвре предполагает, что водитель наехал на людей умышленно.

    Аварии предшествовала ссора в баре с участием нескольких мужчин и одной женщины. В заведении в момент ДТП находилось около 100 человек, часть из них - на улице.

    Задержаны три человека - двое мужчин и одна женщина. Местные власти уточнили, что любые "террористические, расистские или иные" мотивы исключены.

