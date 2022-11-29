Во Флориде внедорожник врезался в магазин пиротехники, один человек погиб

В городе Уэст-Мэлборн, штат Флорида, неизвестный мужчина протаранил внедорожником магазин пиротехники. В результате начавшихся взрывов, водитель погиб, а пожар распространился на близлежащий район.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
По данным пожарной охраны, на данный момент приближаться к магазину фейерверков смертельно опасно, так как взрывы все еще продолжаются и имеют хаотический, непредсказуемый характер - петарды и хлопушки взрываются в разные стороны.
Представитель местной полиции сообщил, что личность водителя внедорожника установить пока не удалось.