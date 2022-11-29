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Во Флориде внедорожник врезался в магазин пиротехники, один человек погиб

Во Флориде внедорожник врезался в магазин пиротехники, один человек погиб В городе Уэст-Мэлборн, штат Флорида, неизвестный мужчина протаранил внедорожником магазин пиротехники. В результате начавшихся взрывов, водитель погиб, а пожар распространился на близлежащий район.
Другие страны
29 ноября 2022 г. 11:56
Во Флориде внедорожник врезался в магазин пиротехники, один человек погиб

В городе Уэст-Мэлборн, штат Флорида, неизвестный мужчина протаранил внедорожником магазин пиротехники. В результате начавшихся взрывов, водитель погиб, а пожар распространился на близлежащий район.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

По данным пожарной охраны, на данный момент приближаться к магазину фейерверков смертельно опасно, так как взрывы все еще продолжаются и имеют хаотический, непредсказуемый характер - петарды и хлопушки взрываются в разные стороны.

Представитель местной полиции сообщил, что личность водителя внедорожника установить пока не удалось.

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