Во Флориде внедорожник врезался в магазин пиротехники, один человек погиб

В городе Уэст-Мэлборн, штат Флорида, неизвестный мужчина протаранил внедорожником магазин пиротехники. В результате начавшихся взрывов, водитель погиб, а пожар распространился на близлежащий район.

В городе Уэст-Мэлборн, штат Флорида, неизвестный мужчина протаранил внедорожником магазин пиротехники. В результате начавшихся взрывов, водитель погиб, а пожар распространился на близлежащий район.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

По данным пожарной охраны, на данный момент приближаться к магазину фейерверков смертельно опасно, так как взрывы все еще продолжаются и имеют хаотический, непредсказуемый характер - петарды и хлопушки взрываются в разные стороны.

Представитель местной полиции сообщил, что личность водителя внедорожника установить пока не удалось.