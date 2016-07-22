​Во Флориде в аэропорту пострадали 17 человек из-за утечки авиатоплива

Баку. 22 Июля. REPORT.AZ/ Утечка авиационного топлива произошла в четверг в аэропорту Палм-Бич (штат Флорида), пострадали 17 человек.

Как передает Report, об этом сообщили официальные представители воздушной гавани.

Горючее вытекло из топливного бака авиалайнера компании American Airlines, который должен был вылететь в Филадельфию (штат Пенсильвания). По данным властей, 17 человек в связи с инцидентом нуждаются в медицинской помощи. Большинство из них испытывает сильное жжение в глазах или трудности с дыханием, опасности их жизням нет.

В связи с произошедшим начато расследование.