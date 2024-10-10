Во Флориде сообщили о первых жертвах урагана "Милтон"

Чиновники округа Сент-Люси штата Флорида сообщили, что в результате торнадо, вызванных ураганом "Милтон", зафиксировано несколько смертельных случаев.
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Власти уточнили, что ряд торнадо прошел по району Спэниш Лейкс, и в настоящее время спасательные службы направляются на место происшествия. Представители полиции и пожарные обследуют разрушенные участки, чтобы оказать помощь пострадавшим и продолжить поисковые работы. Точное число жертв стихии не уточняется.
Ранее глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри сообщил, что около 125 домов были разрушены в результате торнадо во Флориде.
Около 125 домов были разрушены в результате торнадо, которые произошли в штате Флорида с приходом урагана "Милтон".
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Он уточнил, что большая часть разрушенных домов - это мобильные дома и жилые комплексы для пожилых людей. Гатри также добавил, что власти сосредоточены на помощи самым уязвимым категориям населения, чтобы обеспечить их безопасность, его слова приводит телекомпания
По предварительным данным, восточное побережье штата пережило "значительную активность торнадо", что привело к серьезным повреждениям строений.