Во Флориде сообщили о первых жертвах урагана "Милтон"

Около 125 домов были разрушены в результате торнадо, которые произошли в штате Флорида с приходом урагана "Милтон".

Чиновники округа Сент-Люси штата Флорида сообщили, что в результате торнадо, вызванных ураганом "Милтон", зафиксировано несколько смертельных случаев.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал WPBF 25 News.

Власти уточнили, что ряд торнадо прошел по району Спэниш Лейкс, и в настоящее время спасательные службы направляются на место происшествия. Представители полиции и пожарные обследуют разрушенные участки, чтобы оказать помощь пострадавшим и продолжить поисковые работы. Точное число жертв стихии не уточняется.

Ранее глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри сообщил, что около 125 домов были разрушены в результате торнадо во Флориде.

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Около 125 домов были разрушены в результате торнадо, которые произошли в штате Флорида с приходом урагана "Милтон".

Как передает Report , об этом сообщил глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри.

Он уточнил, что большая часть разрушенных домов - это мобильные дома и жилые комплексы для пожилых людей. Гатри также добавил, что власти сосредоточены на помощи самым уязвимым категориям населения, чтобы обеспечить их безопасность, его слова приводит телекомпания ABC .

По предварительным данным, восточное побережье штата пережило "значительную активность торнадо", что привело к серьезным повреждениям строений.