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Во Флориде самолет упал на трейлерный парк, погибли несколько человек

Во Флориде самолет упал на трейлерный парк, погибли несколько человек В городе Клируотер штата Флорида легкомоторный самолет Beechcraft Bonanza V35 упал на территорию парка жилых трейлеров.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 09:28
Во Флориде самолет упал на трейлерный парк, погибли несколько человек

В городе Клируотер штата Флорида легкомоторный самолет Beechcraft Bonanza V35 упал на территорию парка жилых трейлеров.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу местной пожарной службы Скотта Элерса.

По его словам, несколько человек погибли, в том числе пилот. Точное число жертв он не сообщил.

Он отметил, что самолет упал на один из домов в парке, в результате чего произошло возгорание, которое распространилось еще на четыре трейлера. Жильцы трех трейлеров смогли выбраться и не пострадали.

В Федеральном управлении гражданской авиации CNN сообщили, что перед крушением пилот самолета сообщил об отказе двигателя.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var
Версия на английском языке Several fatalities reported after small plane crashes into Florida mobile home park

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