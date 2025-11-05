Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Во Флориде разрешили ограничивать покупку недвижимости гражданами Китая

    • 05 ноября, 2025
    • 09:28
    Во Флориде разрешили ограничивать покупку недвижимости гражданами Китая

    Апелляционный суд США разрешил штату Флорида применять закон, ограничивающий покупку недвижимости и земельных участков гражданами Китая.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

    Отмечается, что решение может подтолкнуть другие штаты к принятию "законов об иностранной собственности на землю", которые были распространены в США около века назад.

    Суд отклонил утверждения о том, что положения закона, требующие от граждан Китая регистрировать свою собственность в штате, противоречат федеральному закону, регулирующему иностранные инвестиции, и что закон был принят из расистских побуждений против китайцев и азиатов.

    "На принятие этого закона повлияли соображения национальной, личной, земельной и продовольственной безопасности", - цитирует телеканал слова представителя суда.

