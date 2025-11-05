Во Флориде разрешили ограничивать покупку недвижимости гражданами Китая

Апелляционный суд США разрешил штату Флорида применять закон, ограничивающий покупку недвижимости и земельных участков гражданами Китая.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что решение может подтолкнуть другие штаты к принятию "законов об иностранной собственности на землю", которые были распространены в США около века назад.

Суд отклонил утверждения о том, что положения закона, требующие от граждан Китая регистрировать свою собственность в штате, противоречат федеральному закону, регулирующему иностранные инвестиции, и что закон был принят из расистских побуждений против китайцев и азиатов.

"На принятие этого закона повлияли соображения национальной, личной, земельной и продовольственной безопасности", - цитирует телеканал слова представителя суда.