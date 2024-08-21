Тела Майкла Линча и его дочери Ханны были обнаружены в затонувшей яхте

В ходе поисковой операции в яхте, затонувшей у берегов Сицилии в Италии, водолазы обнаружили первые два тела.

Гибель британского предпринимателя в сфере информационных технологий Майкла Линча и его дочери Ханны при крушении яхты у берегов Сицилии была подтверждена в результате поисковых работ.

Как передает Report, об этом генеральный директор сицилийской службы гражданской обороны Сальваторе Кочина рассказал газете The Daily Telegraph.

Ранее агентство Reuters сообщило, что водолазы подняли из яхты, лежащей на глубине 49 м, тела четырех человек. Пропавшими без вести числятся еще два пассажира суперъяхты.

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В ходе поисковой операции в яхте, затонувшей у берегов Сицилии в Италии, водолазы обнаружили первые два тела.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

СМИ уже установили, что в списке пропавших без вести шесть человек: председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International 70-летний Джонатан Блумер и его 71-летняя жена Джуди, миллионер в сфере высоких технологий 59-летний Майкл Линч и его 18-летняя дочь Ханна, 59-летний юрист фирмы Clifford Chance Крис Морвилло и его 57-летняя жена Неда.

Ранее была подтверждена гибель шеф-повара яхты Рекальдо Томаса, тело которого было обнаружено водолазами.

Парусное судно Bayesian под флагом Великобритании, на борту которого находились 22 человека (12 гостей и 10 членов экипажа), затонуло утром 19 августа недалеко от Палермо. Предположительно, это произошло из-за урагана. Береговой охране удалось спасти 15 пассажиров, в том числе годовалого ребенка, которого доставили в больницу. Затонувшее судно находится на глубине 49 м на расстоянии около 800 м от берега.