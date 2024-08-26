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Внук де Голля назвал арест Дурова актом информационной войны

Внук де Голля назвал арест Дурова актом информационной войны Внук экс-президента Франции Шарля де Голля - Пьер де Голль назвал задержание сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже актом информационной войны.
Другие страны
26 августа 2024 г. 18:43
Внук де Голля назвал арест Дурова актом информационной войны

Внук экс-президента Франции Шарля де Голля - Пьер де Голль назвал задержание сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже актом информационной войны.

Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.

"Последние события показывают, насколько мы сейчас имеем дело с информационной войной. Обстоятельства ареста господина Дурова неясны, но сейчас очевидно, что цель этого ареста - удушить альтернативное средство информации, которое насчитывает почти миллиард пользователей", - сказал он.

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