Внук де Голля назвал арест Дурова актом информационной войны

Внук экс-президента Франции Шарля де Голля - Пьер де Голль назвал задержание сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже актом информационной войны.

Внук экс-президента Франции Шарля де Голля - Пьер де Голль назвал задержание сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже актом информационной войны.

Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.

"Последние события показывают, насколько мы сейчас имеем дело с информационной войной. Обстоятельства ареста господина Дурова неясны, но сейчас очевидно, что цель этого ареста - удушить альтернативное средство информации, которое насчитывает почти миллиард пользователей", - сказал он.