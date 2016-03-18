В Европу в 2016 году прибыло более 150 тыс. беженцев

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Более 150 тыс. беженцев, по данным ООН, прибыло в Европу в 2016 году. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. об этом заявил заместитель руководителя ФМС России Николай Смородин в ходе диалога Россия-ЕС по миграции.

По данным приграничного агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире — крупнейший со времен Второй мировой войны.