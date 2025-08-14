ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный

Военно-морские силы Украины сообщают о потере Россией истребителя Су-30СМ.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, средствами разведки Военно-морских сил Украины был получен радиоперехват о потере связи с российским истребителем Су-30СМ, "выполнявшим задачи юго-восточнее острова Змеиный".

Сообщается, что воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам.

В настоящее время российской стороной проводится поисково-спасательная операция. По имеющейся информации, на поверхности моря найдены обломки самолета.

Сведения о судьбе пилотов пока отсутствуют.