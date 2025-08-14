О нас

ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный

ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный Военно-морские силы Украины сообщают о потере Россией истребителя Су-30СМ.
Другие страны
14 августа 2025 г. 20:23
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный

Военно-морские силы Украины сообщают о потере Россией истребителя Су-30СМ.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, средствами разведки Военно-морских сил Украины был получен радиоперехват о потере связи с российским истребителем Су-30СМ, "выполнявшим задачи юго-восточнее острова Змеиный".

Сообщается, что воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам.

В настоящее время российской стороной проводится поисково-спасательная операция. По имеющейся информации, на поверхности моря найдены обломки самолета.

Сведения о судьбе пилотов пока отсутствуют.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukrainian Navy: Russia loses Su-30SM fighter jet near Zmiinyi Island
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiyanın “Su-30SM” qırıcısını itirməsi barədə məlumat yayıb

Самое читаемое

Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
9 августа 2025 г. 17:25
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
8 августа 2025 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi