ВМС США запросили $5,33 млрд на закупку зенитных и крылатых ракет

Военно-морские силы США (ВМС) запросили в бюджете на будущий год $3 млрд на приобретение 785 крылатых ракет Tomahawk и $4,33 млрд - на 540 зенитных ракет Standard Missile 6 (SM-6).

Таким образом, объем закупок крылатых ракет может вырасти более чем в 14 раз, а противоракетной обороны - в 3,3 раза относительно прошлого финансового года. Для сравнения: ранее Конгресс выделил средства лишь на 55 ракет Tomahawk ($258 млн) и 166 единиц SM-6 ($1,41 млрд).

Масштабный запрос связан с быстрым сокращением запасов вооружений на фоне ближневосточного конфликта: с начала войны с Ираном ВМС США уже применили около 850 ракет Tomahawk.

Данные системы составляют базу боевой мощи ВМС США. Ракетами Tomahawk, способными поражать цели на расстоянии 1,6 тысячи км, вооружены эсминцы и ударные субмарины, а SM-6 выступают ключевым инструментом противоракетной защиты кораблей. При этом оба типа ракет относятся к наиболее дорогостоящим и технологически сложным образцам в арсенале Пентагона.