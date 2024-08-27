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ВМС Сенегала перехватили судно с 76 мигрантами

ВМС Сенегала перехватили судно с 76 мигрантами ВМС Сенегала перехватили у берегов страны судно с 76 мигрантами на борту, которые пытались добраться до принадлежащих Испании Канарских островов.
Другие страны
27 августа 2024 г. 22:15
ВМС Сенегала перехватили судно с 76 мигрантами

ВМС Сенегала перехватили у берегов страны судно с 76 мигрантами на борту, которые пытались добраться до принадлежащих Испании Канарских островов.

Как передает Report, об этом сообщил сенегальский новостной портал Seneweb.

"Патрульный катер ВМС перехватил судно с мигрантами в Атлантическом океане в 80 км от берега. Все находившие на борту судна арестованы. Среди них граждане Сенегала, Гамбии, Мали и Бисау-Гвинеи", - говорится в сообщении.

В августе власти Сенегала начали использовать армию для патрулирования районов, откуда отплывают суда с нелегальными мигрантами. Уже задержаны более 450 человек, которые подозреваются в попытке добраться до территории Евросоюза.

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