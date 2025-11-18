ВМС Китая и Вьетнама 19-20 ноября проведут патрулирование в Тонкинском заливе
- 18 ноября, 2025
- 06:58
Военно-морские силы (ВМС) Китая и Вьетнама 19-20 ноября проведут совместное патрулирование в Тонкинском заливе.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны КНР.
На странице МО Китая в WeChat уточняется, что миссия будет осуществляться в соответствии с договоренностями между армиями двух государств. Как уточняется, это 39-е по счету патрулирование с одновременным участием ВМС КНР и Вьетнама в этих территориальных водах.
"Эта операция нацелена на дальнейшее укрепление практического сотрудничества между Вооруженными силами двух стран, на усиление их совместного потенциала по обеспечению безопасности в соответствующих морских акваториях", - говорится в заявлении.
