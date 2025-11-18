Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    ВМС Китая и Вьетнама 19-20 ноября проведут патрулирование в Тонкинском заливе

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 06:58
    ВМС Китая и Вьетнама 19-20 ноября проведут патрулирование в Тонкинском заливе

    Военно-морские силы (ВМС) Китая и Вьетнама 19-20 ноября проведут совместное патрулирование в Тонкинском заливе.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны КНР.

    На странице МО Китая в WeChat уточняется, что миссия будет осуществляться в соответствии с договоренностями между армиями двух государств. Как уточняется, это 39-е по счету патрулирование с одновременным участием ВМС КНР и Вьетнама в этих территориальных водах.

    "Эта операция нацелена на дальнейшее укрепление практического сотрудничества между Вооруженными силами двух стран, на усиление их совместного потенциала по обеспечению безопасности в соответствующих морских акваториях", - говорится в заявлении.

    ВМС Китай Вьетнам

    Последние новости

    07:18

    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    07:13

    Житель села Хоровлу: Я с радостью возвращаюсь в свою родную деревню

    Внутренняя политика
    06:58

    ВМС Китая и Вьетнама 19-20 ноября проведут патрулирование в Тонкинском заливе

    Другие страны
    06:25

    Мадуро подтвердил готовность к диалогу с администрацией США

    Другие страны
    05:55

    Reuters: Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России

    Другие страны
    05:17

    Британия и США хотят отказаться от ядерного топлива РФ к концу 2028 года

    Другие страны
    04:49

    Работники железных дорог Греции начали забастовку

    Другие страны
    04:23

    Трамп считает, что инвестиции в США к концу года превысят $20 трлн

    Другие страны
    03:57

    СМИ: Британия не сможет использовать авианосец Prince of Wales без помощи НАТО

    Другие страны
    Лента новостей