Çin və Vyetnam HDQ 19-20 noyabr tarixlərində Tonkin körfəzində patrul xidməti həyata keçirəcək
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2025
- 07:52
Çin və Vyetnam Hərbi Dəniz Qüvvələri (HDQ) 19–20 noyabr tarixlərində Tonkin körfəzində birgə patrul xidməti keçirəcəklər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Çin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Nazirliyin "WeChat" səhifəsində qeyd olunub ki, missiya iki ölkənin orduları arasında əldə olunmuş razılaşmalara uyğun şəkildə həyata keçiriləcək. Bu, Çin və Vyetnam HDQ-nin həmin sularında birgə keçirdiyi sayca 39-cu patrul olacaq.
"Bu əməliyyat iki ölkənin silahlı qüvvələri arasında praktiki əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə, müvafiq dəniz akvatoriyalarında təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə birgə potensialın artırılmasına yönəlib", – bəyanatda vurğulanıb.
