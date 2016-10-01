Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ ВМС Ирана и Пакистана проводят совместные учения в Аравийском море, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Двусторонние учения начались в территориальных водах Пакистана у порта Карачи после того, как командование морскими силами двух стран провели необходимые согласования, связанные с отработкой упражнений по поисково-спасательным операциям, связи между кораблями, а также с отработкой различных сценариев.

Иранский флот представлен на учениях кораблем военной поддержки "Лаван", ракетными кораблями "Фалахан" и "Ханджар" и судном обеспечения "Конарак", отмечает агентство.