ВМС Индии получили вторую атомную подлодку постройки Arihant

Военно-морские силы Индии приняли на вооружение вторую атомную подводную лодку индийской постройки Arihant.

Военно-морские силы Индии приняли на вооружение вторую атомную подводную лодку индийской постройки Arihant.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе министерства обороны Индии.

Согласно информации, церемония передачи корабля в состав ВМС прошла в порту Вишакхапатнам в присутствии министра обороны страны Раджнатха Сингха.

"Arihant будет способствовать дальнейшему укреплению ядерной триады Индии, усилению ядерного сдерживания, поможет в установлении стратегического баланса и мира в регионе и сыграет важную роль для безопасности страны", - сказал на церемонии глава Минобороны.

Новая подлодка Arihant стала вторым подобным кораблем, который построили в Индии. Первая подлодка такого класса была введена в строй в 2016 году.