ВМС Индии перехватили судно с наркотиками у берегов Гуджарата

ВМС Индии перехватили судно с 3,3 тонны наркотиков, это одно из крупнейших изъятий наркотических средств в истории страны.

ВМС Индии перехватили судно с 3,3 тонны наркотиков, это одно из крупнейших изъятий наркотических средств в истории страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил представитель флота в соцсети "Х".

Операция была проведена в Аравийском море вдоль международной морской границы совместно ВМС Индии, антитеррористическим отрядом Гуджарата и бюро по контролю над наркотиками.

"ВМС Индии в ходе скоординированных операций с бюро по контролю за наркотиками задержали подозрительное судно, перевозившее почти 3 300 килограммов контрабанды (3 089 килограммов чараса (наркотическое вещество), 158 килограммов метамфетамина и 25 килограммов морфина)", - сообщил представитель ВМС Индии.

Он отметил, что экипаж перехваченного судна задержан и передан правоохранительным органам. Задержанные на лодке пять человек предположительно являются гражданами Ирана или Пакистана, никаких документов у них не обнаружено.