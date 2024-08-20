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ВМС ФРГ задействуют БПЛА для контроля за подводными газопроводами

ВМС ФРГ задействуют БПЛА для контроля за подводными газопроводами Военный флот Германии намерен расширить применение беспилотных аппаратов и планирует использовать их для контроля за подводными объектами критической инфраструктуры, в том числе газопроводами.
Другие страны
20 августа 2024 г. 14:59
ВМС ФРГ задействуют БПЛА для контроля за подводными газопроводами

Военный флот Германии намерен расширить применение беспилотных аппаратов и планирует использовать их для контроля за подводными объектами критической инфраструктуры, в том числе газопроводами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил изданию The Japan Times главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

"Мы также видим возможности, открывающиеся благодаря технологическому развитию в области беспилотных систем, и будем активизировать наши усилия в этом направлении. Использование этих систем позволит снизить возможные угрозы для наших солдат до необходимого минимума. Кроме того, эти системы идеально подходят для мониторинга уязвимых мест. В частности, я имею в виду мониторинг критически важной подводной инфраструктуры, такой как газопроводы", - подчеркнул вице-адмирал.

Главком ВМС ФРГ также сообщил, что к 2035 году Берлин планирует оснастить свой флот современными фрегатами, подводными лодками и вспомогательными кораблями, пригодными для выполнения широкого спектра задач в открытом море. Он выделил намерение германского флота повысить свои оперативные возможности в отдаленных акваториях, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.

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