ВМС Франции изъяли в Гвинейском заливе 6 тонн кокаина

ВМС Франции перехватили и изъяли с борта находившегося в Гвинейском заливе судна 6 тонн кокаина.

ВМС Франции перехватили и изъяли с борта находившегося в Гвинейском заливе судна 6 тонн кокаина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник южноафриканская радиостанция SABC.

Операция прошла 21 марта на основе данных, полученных французской и нидерландской разведками, отмечает она. В ее ходе десантный корабль ВМС Франции Dixmude остановил сухогруз Nijlan под флагом Сент-Китс и Невис. На его борту было обнаружена крупная партия наркотиков - 6 тонн кокаина. Действия совершались с согласия правительства Сент-Китс и Невис.

Радиостанция отмечает, что сухогруз вышел несколько дней назад из порта одной из стран Южной Америки. Все это время судно оставалось под наблюдением спецслужб. Решение о его перехвате было принято в момент, когда сухогруз находился в Гвинейском заливе у берегов Африки.