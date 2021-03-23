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ВМС Франции изъяли в Гвинейском заливе 6 тонн кокаина

ВМС Франции изъяли в Гвинейском заливе 6 тонн кокаина ВМС Франции перехватили и изъяли с борта находившегося в Гвинейском заливе судна 6 тонн кокаина.
Другие страны
23 марта 2021 г. 00:52
ВМС Франции изъяли в Гвинейском заливе 6 тонн кокаина

ВМС Франции перехватили и изъяли с борта находившегося в Гвинейском заливе судна 6 тонн кокаина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник южноафриканская радиостанция SABC.

Операция прошла 21 марта на основе данных, полученных французской и нидерландской разведками, отмечает она. В ее ходе десантный корабль ВМС Франции Dixmude остановил сухогруз Nijlan под флагом Сент-Китс и Невис. На его борту было обнаружена крупная партия наркотиков - 6 тонн кокаина. Действия совершались с согласия правительства Сент-Китс и Невис.

Радиостанция отмечает, что сухогруз вышел несколько дней назад из порта одной из стран Южной Америки. Все это время судно оставалось под наблюдением спецслужб. Решение о его перехвате было принято в момент, когда сухогруз находился в Гвинейском заливе у берегов Африки.

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Версия на азербайджанском языке Fransa donanması 6 ton kokain aşkarladı

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