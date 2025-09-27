ВМС Дании проводят учебные стрельбы по БПЛА с участием фрегата Esbern Snare
- 27 сентября, 2025
- 12:44
ВМС Дании проводят плановые учебные стрельбы по беспилотникам с участием фрегата Esbern Snare.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении ВС Дании.
"В настоящее время ВМС Дании проводят учения по отработке стрельбы с участием фрегата Esbern Snare в акватории учений близ острова Шелландс Одде. Учения планировались с начала сентября... Датские фрегаты оснащены разнообразным оружием, которое можно использовать против беспилотников", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время учений центр вооружений запускает в воздух учебный беспилотник, имитирующий траекторию полета, часто наблюдаемую при атаке на военные корабли.
"На выходных в этом же районе запланировано еще несколько учебных стрельб", - отметили в ведомстве.