Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    ВМС Дании проводят учебные стрельбы по БПЛА с участием фрегата Esbern Snare

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 12:44
    ВМС Дании проводят учебные стрельбы по БПЛА с участием фрегата Esbern Snare

    ВМС Дании проводят плановые учебные стрельбы по беспилотникам с участием фрегата Esbern Snare.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении ВС Дании.

    "В настоящее время ВМС Дании проводят учения по отработке стрельбы с участием фрегата Esbern Snare в акватории учений близ острова Шелландс Одде. Учения планировались с начала сентября... Датские фрегаты оснащены разнообразным оружием, которое можно использовать против беспилотников", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что во время учений центр вооружений запускает в воздух учебный беспилотник, имитирующий траекторию полета, часто наблюдаемую при атаке на военные корабли.

    "На выходных в этом же районе запланировано еще несколько учебных стрельб", - отметили в ведомстве.

    Дания ВМС Esbern Snare фрегат учебные стрельбы БПЛА

    Последние новости

    13:46
    Фото
    Видео

    В поселке Арчиван затоплены некоторые территории, эвакуированы 30 жителей

    Происшествия
    13:45

    Министр: Расследуется каждый негативный случай в школах

    Наука и образование
    13:38
    Фото

    На Военно-мемориальном захоронении возведен монумент высотой 44 метра

    Внутренняя политика
    13:33

    Эрдоган: Карабах - это навеки Азербайджан

    Внешняя политика
    13:28

    Генпрокуратура России подала иск к владельцу порта в Туапсе

    В регионе
    13:23

    В Грузии пресекли ввоз 200 кг героина на $50 млн

    В регионе
    13:17
    Фото

    В Сумгайыте почтили память героев Отечественной войны

    Внутренняя политика
    13:15

    СК РФ сообщил о смерти еще шести человек от употребления суррогатного алкоголя - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    13:13

    В Грузии затоплены села с компактным проживанием азербайджанцев

    Другие страны
    Лента новостей