ВМС Британии сообщили об атаке беспилотника на судно у берегов Индии

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил об ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по судну у побережья Индии.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил об ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по судну у побережья Индии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"UKMTO получил информацию об атаке БПЛА на судно, которая привела к взрыву и возгоранию. Инцидент произошел в 200 морских милях к юго-западу от города Веравал в Индии. Огонь потушен, жертв нет. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении центра.