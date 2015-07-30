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    Власти Южной Кореи объявили об окончании эпидемии MERS

    Новых случаев заболевания коронавирусом не было уже 23 дня

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Южной Кореи Хван Гёан официально объявил, что эпидемия ближневосточного респираторного синдрома (MERS), в результате которой в этой стране умерли не менее 36 человек, завершилась.

    Как передает Report, об этом сообщает BBC.

    По словам главы южнокорейского правительства, новых случаев заболевания коронавирусом не было уже 23 дня.

    При этом Всемирная организация здравоохранения не подтвердила заявление Гёана, поскольку для таких утверждений должно пройти 28 дней без единого нового случая. Последний случай заражения MERS зарегистрирован 4 июля.

    При этом 6 июля власти Филиппин подтвердили два случая заражения MERS.

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