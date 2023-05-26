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Власти Японии расширили антироссийские санкции

Власти Японии расширили антироссийские санкции Власти Японии приняли решение расширить антироссийские санкции после саммита G7 в Хиросиме.
Другие страны
26 мая 2023 г. 06:47
Власти Японии расширили антироссийские санкции

Власти Японии приняли решение расширить антироссийские санкции после саммита G7 в Хиросиме.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственный бюллетень.

"Япония заморозит активы 78 групп и 17 физических лиц в России и запретит экспорт в 80 российских организаций, таких как исследовательские лаборатории, связанные с военными", - говорится в документе.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил, что страны-участницы G7 усилят контроль над соблюдением санкций против России. По его словам, меры контроля должны быть усилены, чтобы российская сторона не могла каким-либо образом избегать влияния санкций или уклоняться от них.

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