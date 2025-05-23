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Власти Вьетнама планируют заблокировать Telegram к 2 июня

Власти Вьетнама планируют заблокировать Telegram к 2 июня Власти Вьетнама планируют заблокировать Telegram к 2 июня из-за отказа мессенджера сотрудничать с властями по вопросу борьбы с преступностью.
Другие страны
23 мая 2025 г. 14:19
Власти Вьетнама планируют заблокировать Telegram к 2 июня

Власти Вьетнама планируют заблокировать Telegram к 2 июня из-за отказа мессенджера сотрудничать с властями по вопросу борьбы с преступностью.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление правительства от 21 мая.

Сообщается, что 68% из 9,6 тыс. местных каналов были связаны с мошенничеством и наркоторговлей, а часть — с терроризмом. Ответственность за блокировку Telegram была возложена на телекоммуникационные компании, которые будут обязаны отчитаться об исполнении правительственного постановления перед департаментом кибербезопасности Вьетнама.

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