Власти Вьетнама планируют заблокировать Telegram к 2 июня

Власти Вьетнама планируют заблокировать Telegram к 2 июня из-за отказа мессенджера сотрудничать с властями по вопросу борьбы с преступностью.

Власти Вьетнама планируют заблокировать Telegram к 2 июня из-за отказа мессенджера сотрудничать с властями по вопросу борьбы с преступностью.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление правительства от 21 мая.

Сообщается, что 68% из 9,6 тыс. местных каналов были связаны с мошенничеством и наркоторговлей, а часть — с терроризмом. Ответственность за блокировку Telegram была возложена на телекоммуникационные компании, которые будут обязаны отчитаться об исполнении правительственного постановления перед департаментом кибербезопасности Вьетнама.