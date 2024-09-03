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МИД Венесуэлы назвал арест самолета Мадуро актом пиратства

МИД Венесуэлы назвал арест самолета Мадуро актом пиратства Правительство Венесуэлы обвинило власти США в пиратстве после того, как в Доминикане конфисковали президентский борт Николаса Мадуро, переправив его затем в Майами.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 02:47
МИД Венесуэлы назвал арест самолета Мадуро актом пиратства

Арест властями США самолета, используемого президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, является не чем иным, как актом пиратства и примером "порядка, основанного на правилах".

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном заявлении венесуэльского МИД.

"Это арест венесуэльского самолета пример предполагаемого "порядка, основанного на правилах", который, игнорируя международное право, стремится установить закон сильнейшего, создать правила, соответствующие его интересам, и следовать им с полной безнаказанностью", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

"США продемонстрировали, что используют свою экономическую и военную мощь для запугивания и давления на такие государства, как Доминиканская Республика, чтобы они стали соучастниками их преступных действий", - добавили в МИД.

Венесуэльские дипломаты отметили, что "власти США вновь прибегли к преступным действиям, которые нельзя квалифицировать иначе как пиратство, незаконно конфисковав самолет, который использовался президентом республики". "Они оправдывают свои действия принудительными мерами, которые они в одностороннем и противоправном порядке вводят по всему миру", - говорится в заявлении.

В МИД добавили, что "Венесуэла оставляет за собой право предпринять любые юридические действия для возмещения этого ущерба, нанесенного государству, а также любого другого ущерба, причиненного преступной политикой односторонних принудительных мер".

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