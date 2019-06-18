​Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении государственных средств

Власти Венесуэлы располагают доказательствами участия лидера оппозиции Хуана Гуайдо в хищении государственных средств для заказа наемных убийц.

Об этом заявил в понедельник министр связи и информации республики Хорхе Родригес, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, при помощи "наемных убийц из Колумбии и стран Центральной Америки", целями которых должны были стать политики и военные, оппозиция "хотела дестабилизировать ситуацию в стране". Министр уточнил, что подтверждающие эти обвинения данные были обнаружены в телефоне секретаря Гуайдо Роберто Марреро, который был задержан в марте. "Было установлено, что Марреро, который является правой рукой Гуайдо, отвечал за эти террористические планы", - сказал Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Из переписки Марреро и Гуайдо становится ясно, каким образом они получали средства", - утверждает министр. По его словам, оппозиция "присваивала средства, которые принадлежали венесуэльским компаниям за рубежом" при помощи правительств стран, которые поддерживают Гуайдо. Как отметил Родригес, для финансирования планов по дестабилизации ситуации в Венесуэле также использовались средства, которые оппозиция получила якобы в качестве гуманитарной помощи республике.