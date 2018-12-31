Власти Венеции намерены ввести новый налог для туристов

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Власти Венеции намерены ввести новый налог для прибывающих в регион туристов - tassa di sbarco - что в дословном переводе означает: "плата за возможность сойти на берег".

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что инициатива предусмотрена проектом итальянского бюджета на 2019 год.

Предположительно, указанный сбор будут взимать с тех туристов, которые прибывают в Венецию на круизных лайнерах, а впоследствии и с тех, которые добираются до региона на иных видах транспорта, в частности на поездах или автомобилях.

Тарифы будут варьироваться в пределах от 2,5 до 5 евро в зависимости от сезона.

По данным портала, налог заменит существующие гостиничные сборы, и в случае реализации инициативы не нуждающиеся в отеле туристы также будут обязаны выплатить указанную сумму.