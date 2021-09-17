Власти Великобритании смягчают правила въезда в королевство из других стран

Власти Великобритании существенно смягчают правила въезда на территорию страны из других государств.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу написал на своей странице в Twitter глава британского Минтранса Грант Шэппс.
С 4 октября полностью привитым путешественникам надо будет сдавать лишь один недорогой тест на COVID-19 по приезде в Англию из большинства стран мира.
"Мы хотели, чтобы новая система была проще для понимания и сделали поездки за рубеж дешевле", - заявил министр телеканалу Sky News, подчеркнув, что снять часть ограничений Великобритании позволяет успех программы массовой вакцинации населения, которой уже охвачены почти 90% жителей страны старше 16 лет.
Смягчение правил въезда в Великобританию не будет распространяться на людей, которые не привиты одобренными в стране вакцинами.