Власти Великобритании смягчают правила въезда в королевство из других стран

Власти Великобритании существенно смягчают правила въезда на территорию страны из других государств.

Власти Великобритании существенно смягчают правила въезда на территорию страны из других государств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу написал на своей странице в Twitter глава британского Минтранса Грант Шэппс.

С 4 октября полностью привитым путешественникам надо будет сдавать лишь один недорогой тест на COVID-19 по приезде в Англию из большинства стран мира.

"Мы хотели, чтобы новая система была проще для понимания и сделали поездки за рубеж дешевле", - заявил министр телеканалу Sky News, подчеркнув, что снять часть ограничений Великобритании позволяет успех программы массовой вакцинации населения, которой уже охвачены почти 90% жителей страны старше 16 лет.

Смягчение правил въезда в Великобританию не будет распространяться на людей, которые не привиты одобренными в стране вакцинами.