    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 02:47
    Власти Великобритании намерены построить 12 новых городов

    Британский премьер-министр, лидер Лейбористской партии Кир Стармер объявил о планах создать в Соединенном Королевстве 12 новых городов с примерно 300 тыс. домов.

    Как передает Report, об этом пишет The Daily Mail.

    Газета сообщает, что строительство первых трех городов должно начаться в графстве Бедфордшир, Лидсе и северных окрестностях Лондона до следующих выборов. Эти территории власти считают наиболее перспективными. Местные жители пока ничего не слышали об этих планах.

    Стармер заявил, что строительство городов особенно актуально для британцев в возрасте до 40 лет, у которых до сих пор не было возможности обзавестись собственным жильем.

    "В своем манифесте лейбористы обязались начать строительство 1,5 миллионов новых домов в течение срока полномочий парламента, чтобы предоставить большему числу британцев возможность владеть жильем", - пишет издание.

    Böyük Britaniya hökuməti 12 yeni şəhər tikməyi planlaşdırır

