İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Böyük Britaniya hökuməti 12 yeni şəhər tikməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 29 sentyabr, 2025
    • 03:24
    Böyük Britaniya hökuməti 12 yeni şəhər tikməyi planlaşdırır

    Britaniyanın Baş naziri, Leyboristlər Partiyasının lideri Kir Starmer Birləşmiş Krallıqda təxminən 300 min evdən ibarət 12 yeni şəhərin yaradılması planlarını elan edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Daily Mail" yazıb.

    Qəzet bildirib ki, ilk üç şəhərin tikintisi növbəti seçkilərə qədər Bedfordşir qraflığında, Lids və Londonun şimal ətrafında başlanmalıdır. Hakimiyyət bu əraziləri ən perspektivli yerlər hesab edir.

    Starmer, hələ öz evi olmayan 40 yaşdan aşağı britaniyalılar üçün şəhərlərin tikintisinin xüsusilə vacib olduğunu söyləyib.

    "Öz manifeslərində leyboristlər parlament səlahiyyətləri müddətində daha çox britaniyalıya ev sahibi olmaq imkanı təmin etmək üçün 1,5 milyon yeni evin tikintisinə başlamağı öhdələrinə götürüblər", - deyə nəşr yazıb.

    Böyük Britaniya London Kir Starmer
    Власти Великобритании намерены построить 12 новых городов

    Son xəbərlər

    03:24

    Böyük Britaniya hökuməti 12 yeni şəhər tikməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:23
    Foto

    Parisdə Xurşidbanu Natəvana həsr olunmuş ədəbi-musiqili tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    02:47

    Tramp Heqsetin generallarla görüş səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    02:24

    Zelenski: Rusiya Avropa ölkələrinə dronların buraxılması üçün tankerlərdən istifadə edir

    Digər ölkələr
    02:08
    Foto

    BMT-də Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib: İnsan hüquqları mexanizmləri ikili standartlardan azad edilməlidir

    Xarici siyasət
    01:57
    Foto

    Türkiyədə ağır yol qəzası baş verib, 5 nəfər ölüb

    Region
    01:24

    Tramp kilsədəki atışmanı ABŞ-də xristianlara qarşı hücum adlandırıb

    Digər ölkələr
    00:53

    FIFA penalti qaydalarını dəyişdirməyi planlaşdırır

    Futbol
    00:37

    Moldovadakı parlament seçkilərində səslərin 60 faizi sayılıb, Sandunun partiyası liderdir - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti