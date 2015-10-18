Власти: в небе над Боливией замечены самолеты-шпионы

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Самолеты, ведущие разведывательную деятельность, были замечены в воздушном пространстве Боливии. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил заместитель министра по делам социальной защиты и контролируемых веществ южноамериканской республики Фелипе Касерес.

"От разведки мы получили информацию, что в небе есть самолеты, которые используются для шпионажа", - приводит слова Касереса агентство АБИ. По мнению боливийского политика, разведдеятельность могла вестись в интересах США.

Замминистра также сообщил, что в связи с необходимостью усилить защиту своего воздушного пространства Боливия приобретет 16 радаров французского производства.

В 2014 году президент Боливии Эво Моралес сообщил о том, что южноамериканская республика ведет переговоры о покупке радаров с несколькими странами для борьбы с наркоторговлей. Преступные сообщества часто используют небольшие самолеты для перевозки наркотиков из Перу в Бразилию через воздушное пространство Боливии.