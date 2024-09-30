Власти Таиланда выплатят гражданам пособие в $300 для стимулирования экономики

В рамках программы стимулирования экономики стоимостью 1,4 млрд долларов правительство Таиланда выплатит десяткам миллионов граждан пособие в размере 10 тыс. батов (300 долларов).

В рамках программы стимулирования экономики стоимостью 1,4 млрд долларов правительство Таиланда выплатит десяткам миллионов граждан пособие в размере 10 тыс. батов (300 долларов).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

На первом этапе программа охватит 14,5 млн граждан из наиболее уязвимых слоев населения, держателей государственных карт соцобеспечения и людей с ограниченными возможностями. Всего для участия в программе зарегистрировались 36 млн человек.

Изначально планировалось, что средства переведут на цифровой кошелек, который специально разработали для распределения средств через приложение для смартфонов, но внедрение схемы решили отложить. Деньги положат напрямую на банковские счета получателей.

В 2023 году рост ВВП Таиланда составил 1,9%, оказавшись хуже прогнозов. Страна отстает от соседей в регионе из-за задолженности домохозяйств, слабого экспорта и спада доходов от туризма.