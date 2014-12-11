​Власти США закрыли тюрьму Баграм в Афганистане

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Власти США закрыли в Афганистане тюрьму для подозреваемых в терроризме, расположенную вблизи авиабазы Баграм в 40 километрах к северу от Кабула.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, все заключенные были или переведены в учреждения, контролируемые афганскими властями, или доставлены в родные страны, сообщил пресс-секретарь Пентагона по вопросам обращения с заключенными Майлс Каггинс.

"Мы закрыли все центры содержания под стражей, и после начала года все задержания внутри Афганистана будут осуществляться правительством Афганистана", - заявил Каггинс.

Многих заключенных годами держали в тюрьме Баграм без предъявления обвинений, однако в Пентагоне настаивают, что это не было нарушением Женевских конвенций.

Баграм упоминается в докладе сената США о жестоких методах допроса заключенных, опубликованном во вторник. Как говорится в докладе, подозреваемых в терроризме подвергали лишению сна, пытке неудобной позой, побоям и унижениям.