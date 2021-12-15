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Власти США раскрыли новые материалы об убийстве Кеннеди

Власти США раскрыли новые материалы об убийстве Кеннеди Американская администрация в среду обнародовала новые материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди.
Другие страны
15 декабря 2021 г. 21:50
Власти США раскрыли новые материалы об убийстве Кеннеди

Американская администрация в среду обнародовала новые материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди.

Как передает Report, документы были опубликованы на сайте Национального управления архивов и документации США.

Порядок публикации материалов ранее утвердил президент США Джозеф Байден, распорядившийся раскрыть первую их часть 15 декабря 2021 года. Это те сведения, обнародование которых не вызвало у властей возражений. "Национальный архив разместил записи онлайн, чтобы выполнить эти требования", - говорится в сообщении на сайте управления.

Публикацию второй части американские ведомства попросили отложить. Ожидается, что она не будет раскрыта до 15 декабря 2022 года.

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