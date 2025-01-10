Власти США объявили награду в $25 млн за арест Николаса Мадуро

США объявили награду в размере 25 миллионов долларов за арест Николаса Мадуро в день его приведения к присяге в качестве президента Венесуэлы.

США объявили награду в размере 25 миллионов долларов за арест Николаса Мадуро в день его приведения к присяге в качестве президента Венесуэлы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

"Мы увеличиваем награду за Николаса Мадуро и за министра внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо до 25 млн долларов. В дополнение к этому мы добавляем новую награду в 15 млн долларов за информацию, которая приведет к задержанию и вынесению приговора министру обороны Владимиру Падрино", - сказал высокопоставленный представитель администрации США на брифинге.

Ранее в столице Венесуэлы Каракасе состоялась церемония инаугурации Николаса Мадуро, который вступил в должность президента страны в третий раз.