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    Reuters: В США при наезде автомобиля на пешеходов погибли три человека

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 08:43
    Reuters: В США при наезде автомобиля на пешеходов погибли три человека

    В американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в результате наезда автомобиля на пешеходов погибли три человека, еще трое получили тяжелые травмы.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, происшествие произошло в районе Северный Голливуд на бульваре Ланкершим.

    По данным местной пожарной службы, трое пострадавших скончались на месте происшествия. Еще три человека были доставлены в больницы в критическом состоянии.

    Согласно уточненной информации, среди госпитализированных находятся двое пешеходов и водитель автомобиля.

    Причины и обстоятельства наезда устанавливаются. Полиция проводит расследование.

    Наезд на толпу Соединенные Штаты Америки (США)
    "Reuters": ABŞ-də avtomobilin piyadaları vurması nəticəsində üç nəfər ölüb
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