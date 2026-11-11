Reuters: В США при наезде автомобиля на пешеходов погибли три человека
Другие страны
- 11 ноября, 2026
- 08:43
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В американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в результате наезда автомобиля на пешеходов погибли три человека, еще трое получили тяжелые травмы.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, происшествие произошло в районе Северный Голливуд на бульваре Ланкершим.
По данным местной пожарной службы, трое пострадавших скончались на месте происшествия. Еще три человека были доставлены в больницы в критическом состоянии.
Согласно уточненной информации, среди госпитализированных находятся двое пешеходов и водитель автомобиля.
Причины и обстоятельства наезда устанавливаются. Полиция проводит расследование.
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