Reuters: В США при наезде автомобиля на пешеходов погибли три человека

В американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в результате наезда автомобиля на пешеходов погибли три человека, еще трое получили тяжелые травмы.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, происшествие произошло в районе Северный Голливуд на бульваре Ланкершим.

По данным местной пожарной службы, трое пострадавших скончались на месте происшествия. Еще три человека были доставлены в больницы в критическом состоянии.

Согласно уточненной информации, среди госпитализированных находятся двое пешеходов и водитель автомобиля.

Причины и обстоятельства наезда устанавливаются. Полиция проводит расследование.