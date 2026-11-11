TRT Haber: Мировые лидеры собираются в Анталье для обсуждения климатических вопросов

В Турции на третий день 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) начинается Саммит лидеров, на котором обсудят ключевые вопросы мировой климатической политики.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в саммите примут участие главы государств и правительств 102 стран, 300 министров, а также делегации высокого уровня из 196 государств.

Встреча лидеров пройдет в зале "Анадолу".

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 ноября прибыл с визитом в Турцию для участия в Саммите лидеров COP31.