Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    TRT Haber: Мировые лидеры собираются в Анталье для обсуждения климатических вопросов

    Экология
    • 11 ноября, 2026
    • 08:33
    TRT Haber: Мировые лидеры собираются в Анталье для обсуждения климатических вопросов

    В Турции на третий день 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) начинается Саммит лидеров, на котором обсудят ключевые вопросы мировой климатической политики.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в саммите примут участие главы государств и правительств 102 стран, 300 министров, а также делегации высокого уровня из 196 государств.

    Встреча лидеров пройдет в зале "Анадолу".

    Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 ноября прибыл с визитом в Турцию для участия в Саммите лидеров COP31.

    COP31 Турция
    "TRT Haber": Dünya liderləri iqlim diplomatiyası üçün Antalyada bir araya gəlir
    TRT Haber: World leaders gathering in Antalya to discuss climate issues
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    10:36
    В Азербайджане число застрахованных лиц выросло почти на 140 тыс. человек за 10 месяцев
    Финансы
    10:31
    Золото подорожало после падения до минимума более чем за год
    Экономика
    10:21
    Флориан Миш: Структурные реформы могут компенсировать до 20% потерь от внешних шоков
    Экономика
    10:20
    В Баку автохулигана, находившегося под воздействием наркотиков, арестовали на 45 суток
    Происшествия
    10:18
    Фото
    В Баку стартовали командно-штабные учения Eternity-2026
    Армия
    10:14
    МВФ: Средний коридор и частный сектор помогут экономикам Кавказа и ЦА противостоять внешним шокам
    Экономика
    10:09
    МВФ: Страны Кавказа и Центральной Азии отстают по диверсификации экспорта
    Экономика
    10:05
    В Индии 38 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика
    Другие страны
    10:02
    Кармен Найду: Топливные субсидии и независимость центробанков смягчают инфляционные шоки в странах Кавказа и Центральной Азии
    Финансы
    Лента новостей