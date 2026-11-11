TRT Haber: Мировые лидеры собираются в Анталье для обсуждения климатических вопросов
Экология
- 11 ноября, 2026
- 08:33
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В Турции на третий день 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) начинается Саммит лидеров, на котором обсудят ключевые вопросы мировой климатической политики.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в саммите примут участие главы государств и правительств 102 стран, 300 министров, а также делегации высокого уровня из 196 государств.
Встреча лидеров пройдет в зале "Анадолу".
Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 ноября прибыл с визитом в Турцию для участия в Саммите лидеров COP31.
"TRT Haber": Dünya liderləri iqlim diplomatiyası üçün Antalyada bir araya gəlir
TRT Haber: World leaders gathering in Antalya to discuss climate issues
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