İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    "TRT Haber": Dünya liderləri iqlim diplomatiyası üçün Antalyada bir araya gəlir

    Ekologiya
    • 11 noyabr, 2026
    • 08:29
    TRT Haber: Dünya liderləri iqlim diplomatiyası üçün Antalyada bir araya gəlir

    Dünyanın iqlim gələcəyinin formalaşdırılacağı BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyasının (COP31) üçüncü günündə Liderlər Sammiti başlayır.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, dünyanın diqqət mərkəzində olan zirvəyə 102 ölkənin dövlət və hökumət başçısı, 300 nazir, 196 ölkədən yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri qatılır.

    Liderlər "Anadolu Zalı"nda toplaşacaq.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyasının (COP31) Liderlər Sammitində iştirak etmək üçün noyabrın 10-da Türkiyəyə səfər edib.

    İlham Əliyev COP31 Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası (UNFCCC) Türkiyə Cümhuriyyəti
    TRT Haber: Мировые лидеры собираются в Анталье для обсуждения климатических вопросов
    TRT Haber: World leaders gathering in Antalya to discuss climate issues
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