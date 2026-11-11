Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.11.2026)

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 09:20
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.11.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    92,55

    1,08

    31,70

    WTI (долл/барр)

    86,76

    1,02

    29,34

    Золото (долл/унция)

    4 050,20

    -76,00

    -290,90

    Индексы

    Dow-Jones

    52 231,89

    -157,86

    4 168,60

    S&P 500

    7 520,93

    -29,01

    675,43

    Nasdaq

    25 065,88

    -187,26

    1 823,89

    Nikkei

    61 237,12

    2 461,62

    10 897,64

    Dax

    26 347,45

    80,26

    1 857,04

    FTSE 100

    10 751,59

    -31,28

    820,21

    CAC 40 INDEX

    8 278,59

    45,29

    129,09

    Shanghai Composite

    3 666,15

    305,36

    -302,69

    Bist 100

    11 661,86

    -50,81

    400,34

    RTS

    933,29

    -7,00

    -180,84

    Валюта

    USD/EUR

    1,1165

    -0,0063

    -0,0580

    USD/GBP

    1,3348

    -0,0102

    -0,0125

    JPY/USD

    158,7600

    0,8000

    2,3100

    RUB/USD

    83,2423

    0,5579

    4,4923

    TRY/USD

    50,2322

    0,0015

    7,2760

    CNY/USD

    6,6750

    0,0046

    -0,3140
    Фондовые рынки Валютные рынки Биржевые индексы
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.11.2026)
    Key indicators of international commodity, stock and currency markets (11.11.2026)
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