Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.11.2026)
Maliyyə
- 11 noyabr, 2026
- 09:14
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
92,55
|
1,08
|
31,70
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
86,76
|
1,02
|
29,34
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 050,20
|
-76,00
|
-290,90
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
52 231,89
|
-157,86
|
4 168,60
|
S&P 500
|
7 520,93
|
-29,01
|
675,43
|
Nasdaq
|
25 065,88
|
-187,26
|
1 823,89
|
Nikkei
|
61 237,12
|
2 461,62
|
10 897,64
|
Dax
|
26 347,45
|
80,26
|
1 857,04
|
FTSE 100
|
10 751,59
|
-31,28
|
820,21
|
CAC 40 INDEX
|
8 278,59
|
45,29
|
129,09
|
Shanghai Composite
|
3 666,15
|
305,36
|
-302,69
|
Bist 100
|
11 661,86
|
-50,81
|
400,34
|
RTS
|
933,29
|
-7,00
|
-180,84
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1165
|
-0,0063
|
-0,0580
|
USD/GBP
|
1,3348
|
-0,0102
|
-0,0125
|
JPY/USD
|
158,7600
|
0,8000
|
2,3100
|
RUB/USD
|
83,2423
|
0,5579
|
4,4923
|
TRY/USD
|
50,2322
|
0,0015
|
7,2760
|
CNY/USD
|
6,6750
|
0,0046
|
-0,3140
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.11.2026)
Key indicators of international commodity, stock and currency markets (11.11.2026)
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