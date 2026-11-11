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    ING оценила экономическую устойчивость и риски в регионе ЦА и Кавказа на 2027г

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 09:07
    ING оценила экономическую устойчивость и риски в регионе ЦА и Кавказа на 2027г

    Регион Центральной Азии и Кавказа (ЦАК) демонстрирует внутренне обусловленную устойчивость к глобальной волатильности и жесткой монетарной политике мировых центробанков, однако сталкивается с рисками исчерпания геополитических дивидендов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на крупнейшую банковскую группу Нидерландов ING Group.

    Согласно базовому прогнозу ING, регион вступает в 2027 год, успешно справившись с последствиями высокой глобальной инфляции и жестких базовых ставок. Сильные национальные валюты, положительные реальные процентные ставки, а также поддерживающие притоки сырьевых и внешних доходов сдерживают импортируемую инфляцию, позволяя внутренней конъюнктуре определять денежно-кредитную политику.

    "Узбекистан и Казахстан, как ожидается, сохранят пространство для осторожного смягчения ставок. Азербайджан, вероятнее всего, выдержит паузу, в то время как Армения останется "ястребиным" оплотом региона", - говорится в сообщении.

    Эксперты подчеркивают, что глобальное ужесточение денежно-кредитной политики не ведет автоматически к синхронному росту ставок в ЦАК. Тем не менее, устойчивость региона базируется на фундаментальных опорах, требующих защиты.

    "Регуляторам Казахстана и Узбекистана необходимо удерживать привлекательные реальные ставки для поддержания спроса на локальные активы и защиты валютных курсов. Номинальные ставки могут снижаться, однако центробанки не могут позволить себе пожертвовать подушкой безопасности из реальных ставок, гарантирующей стабильность валютного рынка", - отмечают аналитики ING.

    В качестве ключевого риска аналитики ING рассматривают возможное угасание "геополитического дивиденда". Ранее ЦАК выигрывал от фрагментации глобальной торговли, привлекая потоки перенаправленных товарных, человеческих и финансовых потоков.

    При рискованном сценарии на 2027 год этот геополитический бонус начинает исчерпываться по мере сужения возможностей для новых притоков - как из-за потенциального ослабления напряженности в сопредельных регионах, так и вследствие ее эскалации. Одновременно усиливается регуляторное давление со стороны Запада на финансово-торговые цепочки, проходящие через Центральную Азию и Кавказ, тогда как Россия и Китай стремятся закрепить свое экономическое влияние в стратегически важном регионе.

    В подобных условиях страны, успешно проводившие многовекторную политику, столкнутся с жестким выбором приоритетов, ростом издержек на проведение торговых операций, усилением комплаенс-контроля и повышенной осторожностью со стороны иностранных инвесторов.

    Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group Центральная Азия Южный Кавказ денежно-кредитная политика
    ING gələn il üçün Qafqaz regionunda iqtisadi dayanıqlığı qiymətləndirib
    ING evaluates economic resilience, risks in Central Asia, Caucasus region for 2027
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